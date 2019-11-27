Орловец помог женщине отбиться от грабителя

СЕГОДНЯ 11:52 2019-11-27T11:59:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле мужчина помог горожанке отбиться от грабителя. Средь бела дня преступник напал на женщину прямо на остановке общественного транспорта.

ЧП случилось на улице Рощинской. Женщина стояла в ожидании транспорта, когда к ней подошел незнакомец. Он попытался сорвать золотую цепочку с ее шеи. Орловчанке на помощь бросилась ее подруга, но против нападавшего они оказались бессильны. К счастью, к происходящему не остался равнодушен очевидец. Орловец заметил борьбу и подоспел женщинам на помощь - грабитель получил отпор. Цепочку он выронил и сбежал, однако поймать его удалось полицейским: орловчанка тут же написала заявление.

- Сотрудники полиции по полученному описанию предположили, что к преступлению может быть причастен местный 48-летний житель, уже попадавший в поле зрения правоохранителей. Полицейские отыскали и опросили мужчину. Он сознался в причастности к произошедшему. Кроме этого, злоумышленника опознала потерпевшая, а также оба свидетеля противоправного деяния, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Теперь незадачливого грабителя ждет ответственность перед законом: возбуждено уголовное дело. Дожидаться окончания следствия он будет под подпиской о невыезде.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU