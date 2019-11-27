Жители нескольких улиц Орла 27 ноября останутся без воды, тепла и света
Жители нескольких улиц Орла сегодня, 27 ноября, останутся без воды, тепла и света. "КП" публикует список адресов, попавших в зону отключения.
На улице Пожарной 30 и 32 из-за ремонтных работ до 12.00 будет отключено отопление и горячая вода.
Также горячей воды и тепла не будет на будет на ул. Циолковского, ул. Васильевской, ул. Островского, ул. Спивака. По планам, отключение продлится также до 12.00
А с 14.00 и до 17.00 будет отключено электроснабжение на ул. Гагарина, Песковской , проезде Песчаном.
Также жители дома №48 по улице 5 Августа остались без холодной воды. Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, здесь обнаружена течь. Отключение продлится до 14.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU