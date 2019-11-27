2019-11-27T09:47:57+03:00
Происшествия

На орловской трассе "Лада" столкнулась с "КАМАЗом"

Женщина-пассажир легкового автомобиля получила травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УГИБДД по Орловской областиФото: УГИБДД по Орловской области
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На орловской дороге произошло ДТП с участием легкового автомобиля "Лада" и грузовика "КАМАЗ". 53-летняя женщина-пассажир легковушки получила травмы.

Авария случилась на 426 километре трассы М2 "Крым". Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, 27-летний мужчина за рулем "Лады" не выбрал безопасную скорость и потерял контроль над своей машиной. В итоге легковушка протаранила "КАМАЗ".

Судя по фото с места аварии, удар был внушительным. Чудом, эта авария не закончилась трагически.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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