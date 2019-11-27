На орловской трассе "Лада" столкнулась с "КАМАЗом"
На орловской дороге произошло ДТП с участием легкового автомобиля "Лада" и грузовика "КАМАЗ". 53-летняя женщина-пассажир легковушки получила травмы.
Авария случилась на 426 километре трассы М2 "Крым". Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, 27-летний мужчина за рулем "Лады" не выбрал безопасную скорость и потерял контроль над своей машиной. В итоге легковушка протаранила "КАМАЗ".
Судя по фото с места аварии, удар был внушительным. Чудом, эта авария не закончилась трагически.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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