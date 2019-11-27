СЕГОДНЯ 09:27 2019-11-27T09:30:46+03:00

Пора доставать зонты - на Орловщину надвигается циклон Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Температура будет менять с плюса на минус, ожидаются осадки, ветер

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Циклон с Черного моря принесет на Орловщину ледяной дождь и гололедицу. В Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России предупредили: он придет в ЦФО с 28 на 29 ноября.

Циклон принесет с собой теплые атмосферные массы, в результате которых ожидаются положительные температуры, сопровождающиеся выпадением небольшого количества осадков до 5 мм. Возможно образование гололедицы и ледяного дождя.

Как сообщает Рогсидрометцентр, сегодня в Орле еще морозно: -4...-1. Переменная облачность, без осадков, атмосферное давление 743 мм рт.ст.

В четверг 28 ноября в Орле ночью -4, днем 0 градусов. Переменная облачность, снег с дождем, давление 743 мм рт.ст.

В пятницу, 29 числа, в ночное время -1 градус, днем +3. Вновь ожидается снег с дождем, сильный ветер. Давление упадет до 739 мм рт.ст. Похожая погода сохранится и на выходных.

- Вероятны риски нарушения энергоснабжения и транспортного сообщения. При возникновении аварийных ситуаций и происшествий (чрезвычайных ситуаций) немедленно обращайтесь в экстренные службы (101, 102, 103, 104, 112), а также в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» по телефонам 43-22-12; 43-37-35,- сообщает пресс-служба администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU