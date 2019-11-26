Росприроднадзор рассказал, почему в Оке в Орле посинела вода

СЕГОДНЯ 18:00 2019-11-26T18:01:14+03:00

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Росприроднадзор рассказал, почему в Оке в районе орловской ТЭЦ посинела вода. В пробе сбрасываемой воды оказалось превышено содержание загрязняющих веществ.

Тревогу забили местные рыбаки. В сообществе "Вконтакте" они опубликовали снимки подкрашенного ручья, впадающего в Оку. Специалисты взяли пробы, администрация города попросила Росприроднадзор объяснить причину странного цвета сбросов.

- В пробах, отобранных 12 ноября, выявлено «превышение концентрации загрязняющих веществ по биохимическому потреблению кислорода (БПК) в 1,4 раза, в том числе в месте впадения ручья в районе плотины ТЭЦ по БПК в 5,9 раза; по меди в 2 раза, -сообщили результаты главе городской администрации в Приокском межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

14 ноября специалисты вновь взяли воду на пробу, показатели оказались опять же превышены, правда не столь значительно как в первом случае.

- В настоящий момент ситуация нормализована. Тем не менее, специализированным уполномоченным органам предстоит определить источник загрязнения, -сообщает пресс-служба администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU