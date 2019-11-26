2019-11-26T16:11:53+03:00
Происшествия

В Орле осудили инвалида-колясочника, убившего подругу из-за телефона

Перед смертью женщина успела позвонить знакомому и рассказать о жестоком нападении
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орле осудили инвалида-колясочника, убившего подругу из-за телефонаВ Орле осудили инвалида-колясочника, убившего подругу из-за телефонаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орле вынесли судебное решение по жестокому убийству, которое совершил инвалид-колясочник. Мужчина хладнокровно зарезал подругу, посчитав, что та украла у него мобильный телефон.

Трагедия разыгралась еще в начале февраля. Друзья распивали горячительные напитки, когда орловец заподозрил свою гостью в воровстве. Практически не раздумывая, он решил наказать ее: схватил за шею, достал нож и вонзил несколько раз клинок в шею, грудь и живот своей жертвы.

Женщина пыталась сопротивляться, умоляла остановиться, но убийца ответил: «Ты отсюда никуда не уйдешь». Перед смертью она все же успела позвонить своему знакомому и сказать, что ей «режут горло и тыкают ножом», но было уже поздно. Связь оборвалась, больше на звонки женщина не отвечала.

Скрыть следы преступления инвалид-колясочник не смог и обратился за помощью к соседу и еще одному приятелю, но те отказались. На следующее утро в гости к убийце пришли полицейские.

- В момент совершения преступления подсудимый был вменяем. Суд признал орловца виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

Заметим, телефон, из-за которого произошла трагедия, находился в ящике комода, когда убийца расправлялся со своей жертвой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле временно отключат 12 электронных табло
Орловцы смогут встретиться с участником телепроекта «ТАНЦЫ»
Автобус под №29 в Орле пойдет по направлению "Школа №35 - Лужки"
Орловские школьники отправились на внеплановые каникулы из-за ОРВИ
Орловцы увидят гастрольный спектакль "Охота на мужчин"
В Орловской области отправили на родину семь мигрантов-нелегалов
Мэр Орла возмутился работой маршруток, после 40 минут ожидания
В Орле при пожаре в цеху пострадал мужчина
В Орловской области подвели итоги аграрного сезона-2019
Орел задолжал поставщикам школьного питания 195 миллионов рублей
В Орле девушка-пассажир пострадала в столкновении двух иномарок
В Мценске из-за замыкания горел автомобиль
В Орле задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
Орловские автогонщики получили почетные награды от губернатора
Орловские власти поздравили мам с праздником
Сельские школы Орловщины ждет обновление материально-технической базы
Орловцам предлагают раскрыть образ Соловья-разбойника
Юмористическое ассорти: в Орле прошли гастроли Ивановского драмтеатра
В Орле пройдет гав-мяу пати «Счастье рядом»
Всероссийская декада инвалидов стартовала в Орле
В Орле открылся обновленный Городской парк
Орловцы, незаконно организовавшие игорную деятельность, пойдут под суд