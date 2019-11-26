В Орле осудили инвалида-колясочника, убившего подругу из-за телефона

СЕГОДНЯ 16:11 2019-11-26T16:11:53+03:00

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В Орле вынесли судебное решение по жестокому убийству, которое совершил инвалид-колясочник. Мужчина хладнокровно зарезал подругу, посчитав, что та украла у него мобильный телефон.

Трагедия разыгралась еще в начале февраля. Друзья распивали горячительные напитки, когда орловец заподозрил свою гостью в воровстве. Практически не раздумывая, он решил наказать ее: схватил за шею, достал нож и вонзил несколько раз клинок в шею, грудь и живот своей жертвы.

Женщина пыталась сопротивляться, умоляла остановиться, но убийца ответил: «Ты отсюда никуда не уйдешь». Перед смертью она все же успела позвонить своему знакомому и сказать, что ей «режут горло и тыкают ножом», но было уже поздно. Связь оборвалась, больше на звонки женщина не отвечала.

Скрыть следы преступления инвалид-колясочник не смог и обратился за помощью к соседу и еще одному приятелю, но те отказались. На следующее утро в гости к убийце пришли полицейские.

- В момент совершения преступления подсудимый был вменяем. Суд признал орловца виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

Заметим, телефон, из-за которого произошла трагедия, находился в ящике комода, когда убийца расправлялся со своей жертвой.

ИСТОЧНИК KP.RU