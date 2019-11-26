СЕГОДНЯ 15:22 2019-11-26T15:22:18+03:00

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В Орле временно отключат 12 электронных табло. Об этом стало известно сегодня, 26 ноября, на рабочей планерке в мэрии Орла. Устранить неполадки планируют за неделю.

Сейчас электронные табло неисправно работают на остановках в районе сквера Ермолова, Дома моды, сквера Гуртьева, кинотеатра Родина», а также на ЦУМе, Пенсионном фонде, магазине «Орел» и Посадской. Ранее сообщалось только о пяти «умных» расписаниях со сломанными светодиодами.

- Вчера был заключен договор с подрядчиком на восстановление работоспособности табло. На время настройки их отключат. Планируется, что работы продлятся неделю, - поясняет Дмитрий Фролов, и.о. начальника управления коммунальным хозяйством Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU