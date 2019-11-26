Орловцы смогут встретиться с участником телепроекта «ТАНЦЫ»
Орловцы смогут встретиться с участником проекта «ТАНЦЫ» на телеканале ТНТ. Сергей Митрофанов расскажет о том, как стал профессиональным танцором и как добиться успеха.
Артист принимал участие в 4 сезоне известного шоу, а еще ранее в 2013 году в конкурсе «Мистер Вселенная» во Франции. Сейчас он руководитель-хореограф в Орловской школе-студии Аллы Духовой «TODES».
- В рамках проекта «Классные встречи» Сергей Митрофанов расскажет всем желающим как проходят занятия, как научиться классно двигаться и достичь больших высот в танцах. Приходите, будет интересно! – говорят организаторы.
Вход свободный.
КОГДА? ГДЕ?
1 декабря, в 13.00
областная библиотека Бунина
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