Орловцы смогут встретиться с участником телепроекта «ТАНЦЫ»

СЕГОДНЯ 14:45 2019-11-26T14:45:48+03:00

Сергей Митрофанов расскажет о том, как стал профессиональным танцором и как добиться успеха

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Орловцы смогут встретиться с участником проекта «ТАНЦЫ» на телеканале ТНТ. Сергей Митрофанов расскажет о том, как стал профессиональным танцором и как добиться успеха.

Артист принимал участие в 4 сезоне известного шоу, а еще ранее в 2013 году в конкурсе «Мистер Вселенная» во Франции. Сейчас он руководитель-хореограф в Орловской школе-студии Аллы Духовой «TODES».

- В рамках проекта «Классные встречи» Сергей Митрофанов расскажет всем желающим как проходят занятия, как научиться классно двигаться и достичь больших высот в танцах. Приходите, будет интересно! – говорят организаторы.

Вход свободный.

КОГДА? ГДЕ?

1 декабря, в 13.00

областная библиотека Бунина

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ИСТОЧНИК KP.RU