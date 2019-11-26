2019-11-26T14:45:43+03:00
Общество

Автобус под №29 в Орле пойдет по направлению "Школа №35 - Лужки"

Маршрут, соединяющий правый и левый берега Оки в обход моста Дружбы, начнет курсировать с 1 декабря
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Архив "КП"
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На этой неделе в Орле станет на один маршрут общественного транспорта больше. Автобусы под №29 выйдут в рейс с воскресенья, 1 декабря.

Новость сообщил Евгений Гришин, курирующий в администрации города вопросы городского хозяйства и транспорта, на сегодняшней рабочей планерке. Своим появлением новый маршрут городского транспорта обязан закрытому не ремонт мосту Дружбы. Маршрутки пойдут в обход сооружения, перевозя пассажиров с одного берега Оки на другой.

Рейс будет выстроен так: улица Ливенская - 1-я Курская - 5 августа - переулок Новосильский - улица Московская - Гостиная, - 1-я Посадская - Гагарина - Городская, - Полесская - 6-й Орловской дивизии.

Схема движения маршрута №29

Схема движения маршрута №29

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ИСТОЧНИК KP.RU

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