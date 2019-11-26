Автобус под №29 в Орле пойдет по направлению "Школа №35 - Лужки"

СЕГОДНЯ 14:43 2019-11-26T14:45:43+03:00

Маршрут, соединяющий правый и левый берега Оки в обход моста Дружбы, начнет курсировать с 1 декабря

Изменить размер текста: A A

На этой неделе в Орле станет на один маршрут общественного транспорта больше. Автобусы под №29 выйдут в рейс с воскресенья, 1 декабря.

Новость сообщил Евгений Гришин, курирующий в администрации города вопросы городского хозяйства и транспорта, на сегодняшней рабочей планерке. Своим появлением новый маршрут городского транспорта обязан закрытому не ремонт мосту Дружбы. Маршрутки пойдут в обход сооружения, перевозя пассажиров с одного берега Оки на другой.

Рейс будет выстроен так: улица Ливенская - 1-я Курская - 5 августа - переулок Новосильский - улица Московская - Гостиная, - 1-я Посадская - Гагарина - Городская, - Полесская - 6-й Орловской дивизии.

Схема движения маршрута №29

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU