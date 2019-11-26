Орловские школьники отправились на внеплановые каникулы из-за ОРВИ
Орловские школьники отправились на внеплановые каникулы из-за ОРВИ. В шести школах города введен карантин по классам.
С 18 по 24 ноября на Орловщине зарегистрировано 3 тысячи 645 случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией. Эпидемии нет, большинство из заболевших (66,3% от общего числа подхвативших простуду) - дети в возрасте до 14 лет.
- В целях профилактики распространения респираторных инфекций применяется мера разобщения детей в организованных коллективах. Своевременная изоляция заболевших позволяет эффективно предотвратить распространение респираторных инфекций, - поделились в пресс-службе регуправления Роспотребнадзора
Специалисты ведомства отмечают, что случаев заболевания гриппом в Орловской области не выявлено.
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ИСТОЧНИК KP.RU