Орловцы увидят гастрольный спектакль "Охота на мужчин"
Орловцы увидят гастрольный спектакль "Охота на мужчин". История экстравагантной красотки не оставит зрителя равнодушным.
Постановка с участием известных артистов Ивана Жидкова, Станислава Бондаренко и Анны Михайловской придется по вкусу орловскому зрителю. Остросюжетная комедия «Охота на мужчин» расскажет историю экстравагантной красотки, о которой мечтает любой мужчина…только не собственный муж.
В погоне за остротой чувств и яркими впечатлениями она знакомится с молодым интеллигентом.
- Блистательный актерский состав спектакля сделает просмотр незабываемой, - говорят организаторы.
Билеты можно купить в кассах "ОрелКонцерт" и онлайн здесь.
КОГДА, ГДЕ?
4 декабря, 19.00
Пл. Ленина, 2
(16+)
ИСТОЧНИК KP.RU
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