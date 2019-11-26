СЕГОДНЯ 13:35 2019-11-26T13:36:10+03:00

История экстравагантной красотки, в исполнении Анны Михайловской, не оставит зрителя равнодушным

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Орловцы увидят гастрольный спектакль "Охота на мужчин". История экстравагантной красотки не оставит зрителя равнодушным.

Постановка с участием известных артистов Ивана Жидкова, Станислава Бондаренко и Анны Михайловской придется по вкусу орловскому зрителю. Остросюжетная комедия «Охота на мужчин» расскажет историю экстравагантной красотки, о которой мечтает любой мужчина…только не собственный муж.

В погоне за остротой чувств и яркими впечатлениями она знакомится с молодым интеллигентом.

- Блистательный актерский состав спектакля сделает просмотр незабываемой, - говорят организаторы.

Билеты можно купить в кассах "ОрелКонцерт" и онлайн здесь.

КОГДА, ГДЕ?

4 декабря, 19.00

Пл. Ленина, 2

(16+)

ИСТОЧНИК KP.RU