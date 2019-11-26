2019-11-26T13:12:37+03:00
Общество

В Орловской области отправили на родину семь мигрантов-нелегалов

Жители соседних республик решили подзаработать в России
Наталья Меркулова
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В Орловской области отправили на родину семь мигрантов-нелегаловВ Орловской области отправили на родину семь мигрантов-нелегаловФото: Архив "КП"
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В Орловской области задержали и отправили на родину мигрантов-нелегалов. Жители соседних республик решили подзаработать в России, но документы так и не оформили.

Среди нелегалов оказались три таджика и четыре узбека. Суд вынес решение об их выдворении с территории нашей страны.

- Группа быстрого реагирования доставила 7 иностранцев до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации и официально передали их сотрудникам пограничной службы ФСБ, - сообщили «КП» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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