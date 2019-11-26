2019-11-26T12:16:11+03:00
Происшествия

В Орле при пожаре в цеху пострадал мужчина

ЧП случилось на Молдавской улице
Ольга СУПОНЕВА
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Мужчину с ожогами увезли в больницуМужчину с ожогами увезли в больницуФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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В Орле при пожаре в цеху пострадал мужчина. ЧП случилось на Молдавской улице в понедельник, 25 ноября.

О пожаре на телефон службы спасения сообщили около семи вечера.

Почему случился пожар еще предстоит установить экспертам Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Почему случился пожар еще предстоит установить экспертамФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- В результате пожара помещение цеха и обрешетка получили термические повреждения на площади по 30 квадратных метров. В результате пожара пострадал 34-летний мужчина, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

С ожогами рук пострадавшего забрали на "скорой" в больницу. Врачи оказали мужчине всю необходимую помощь и отпустили. Почему случился пожар - еще устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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