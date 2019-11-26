В Орловской области подвели итоги аграрного сезона-2019

СЕГОДНЯ 11:54 2019-11-26T12:09:42+03:00

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В понедельник, 25 ноября, на аппаратном совещании в областной администрации глава региона обсудил с чиновниками результаты сельхозхозяйственного сезона-2019. Как стало известно, Орловщина побила прошлогодние результаты намолота зерна на 500 тысяч тонн.

Самые высокие показатели зафиксированы в хозяйствах Ливенского района. Здесь намолотили 380 тысяч тонн зерна. Также в тройке лидеров Покровский (320 тысяч тонн) и Колпнянский (222 тысяч тонн) районы. Всего же в этом году в регионе намолотили 3,7 миллиона тонн зерна с урожайностью 42,7 центнера с гектара.

- Уже проведена подготовка к урожаям следующего года: посеяно 445 тысяч гектар озимых зерновых культур (рожь, пшеница, ячмень и тритикале), а озимый рапс посеян на площади 9,53 тысяч гектар. Почва для яровых также подготовлена, - доложил Сергей Борзенков, руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU