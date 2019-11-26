2019-11-26T13:42:33+03:00
Происшествия

В Орле девушка-пассажир пострадала в столкновении двух иномарок

Один из автомобилей "догнал" другой
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места происшествия: УГИБДД по Орловской областиФото с места происшествия: УГИБДД по Орловской области
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В Орле девушка-пассажир пострадала в столкновении двух иномарок. ДТП случилось на Герценском мосту вечером понедельника, 25 ноября.

Как рассказали в региональном УГИБДД, около девяти вечера 26-летний водитель за рулем легковушки "Рено Логан" ехал со стороны Советской улицы в сторону улицы 8 Марта. Водитель врезался идущую попутно иномарку "Киа Рио", которой управляла 47-летняя женщина.

- В результате ДТП 20-летняя девушка-пассажир автомобиля "Рено" получила телесные повреждения, с места ДТП доставлена в областную клиническую больницу госпитализирована, - сообщили в ведомстве.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона госавтоинспекторы зарегистрировали 12 ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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