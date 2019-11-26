В Мценске из-за замыкания горел автомобиль

СЕГОДНЯ 10:01 2019-11-26T10:02:29+03:00

Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В ЧП обошлось без жертв

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В городе Мценске Орловской области накануне, 25 ноября, спасатели выезжали на тушение загоревшегося автомобиля. У иномарки "Митсубиси" вспыхнул моторный отсек.

ЧП произошло на улице Семашко районного центра. Сигнал о происшествии поступил около восьми утра понедельника.

- В результате пожара в автомобиле «Мицубиси» выгорел моторный отсек, термические повреждения получило лакокрасочное покрытие, лопнуло лобовое стекло. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Обошлось без пострадавших. Размер ущерба подсчитывают эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU