В Мценске из-за замыкания горел автомобиль
В городе Мценске Орловской области накануне, 25 ноября, спасатели выезжали на тушение загоревшегося автомобиля. У иномарки "Митсубиси" вспыхнул моторный отсек.
ЧП произошло на улице Семашко районного центра. Сигнал о происшествии поступил около восьми утра понедельника.
- В результате пожара в автомобиле «Мицубиси» выгорел моторный отсек, термические повреждения получило лакокрасочное покрытие, лопнуло лобовое стекло. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Обошлось без пострадавших. Размер ущерба подсчитывают эксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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