2019-11-26T10:02:29+03:00
Происшествия

В Мценске из-за замыкания горел автомобиль

В ЧП обошлось без жертв
Ольга СУПОНЕВА
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Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки в моторном отсекеПредполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки в моторном отсекеФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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В городе Мценске Орловской области накануне, 25 ноября, спасатели выезжали на тушение загоревшегося автомобиля. У иномарки "Митсубиси" вспыхнул моторный отсек.

ЧП произошло на улице Семашко районного центра. Сигнал о происшествии поступил около восьми утра понедельника.

- В результате пожара в автомобиле «Мицубиси» выгорел моторный отсек, термические повреждения получило лакокрасочное покрытие, лопнуло лобовое стекло. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Обошлось без пострадавших. Размер ущерба подсчитывают эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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