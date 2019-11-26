СЕГОДНЯ 09:38 2019-11-26T09:38:12+03:00

Беглец уже неоднократно был судим и подозревается в нескольких крупных кражах

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В Орле задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. 31-летний беглец уже неоднократно был судим и подозревается в нескольких крупных кражах.

Одну из них он совершил в Остров Колпнянского района. Мужчина заглянул в гости к знакомым и ночью вынес из дома 54 тысячи рублей. Тогда против него было возбуждено уголовное дело и установлена подписка о невыезде. Однако это не помешало ему скрыться и продолжить воровать. Следующей его добычей стал телевизор в одной из квартир областного центра.

Задержать беглеца удалось сотрудникам патрульно-постовой службы. Во время дежурства они обратили внимание на пьяного мужчину. При виде полицейских он заметно занервничал и попытался скрыться. После этого его доставили в комнату полиции, где и стало известно, что беглец числится в федеральном розыске.

- В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU