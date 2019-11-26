Орловские власти поздравили мам с праздником

СЕГОДНЯ 08:47 2019-11-26T08:47:55+03:00

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В понедельник, 25 ноября, в администрации Орловской области поздравили мам с праздником. За чашкой чая женщины встретились с губернатором и получили почетные награды.

Однако торжественными церемониями встреча не ограничилась. Ее участники обсудили такие важные темы, как образование, медицина, социальная помощь и жилье для семей с детьми. К слову, сейчас в регионе зарегистрировано более 7,2 тысяч многодетных семей и ежегодно эта цифра увеличивается на 900.

Многодетные мамы получили почетные награды и пообщались с орловским губернатором за чашкой чаяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Нет ничего более благородного и возвышенного, чем воспитание детей. Думаю, без всякого преувеличения можно сказать, что каждая женщина-мать ежедневно совершает свой гражданский подвиг. Воспитание детей, их развитие − это большое и важное дело не только для вас, но и для всего нашего государства, - обратился губернатор Андрей Клычков к многодетным мамам.

Глава региона пояснил, что в Орловской области сейчас действует 5 проектов помощи будущим родителям и семьям с детьми. В этом году федеральный бюджет выделил на них 1 миллиард рублей. В результате в городе появились два новых детских сада и запланировано строительство яслей для малышей до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU