2019-11-25T16:50:55+03:00
Общество

Сельские школы Орловщины ждет обновление материально-технической базы

А к 2021 году во все учебные учреждения региона обещают провести высокоскоростной интернет
Ольга СУПОНЕВА
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Сельские школы Орловщины ждет обновление материально-технической базыСельские школы Орловщины ждет обновление материально-технической базыФото: Ольга СУПОНЕВА
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Одной из центральный тем, обсуждавшихся на сегодняшнем заседании областного правительства, стало образование в регионе. Присутствующие обсудили, как реализуется в области одноименный нацпроект и озвучили планы развития сферы.

Так, сельские школы и школы небольших орловских городов ждет обновление материально-технической базы. На эту цель выделено более 44 с половиной миллионов рублей. По планам, к 2022 году это позволит улучшить условия обучения в 85 образовательных учреждениях.

- Обновить материально-техническую базу необходимо для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, создать условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того в планах и обеспечение всех школ высокоскоростным интернетом. При этом речь идет о скорости до 100 мбит/c в городских школах и 50 мбит/с для школ, расположенных в сельской местности. При этом все школы региона обещают обеспечить качественным доступом в сеть к 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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