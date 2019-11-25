2019-11-25T16:47:43+03:00
Звезды

Орловцам предлагают раскрыть образ Соловья-разбойника

Накануне Нового года в областном центре стартует необычный творческий конкурс
Наталья Меркулова
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Орловцам предлагают раскрытие образ Соловья-разбойникаОрловцам предлагают раскрытие образ Соловья-разбойникаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцам предлагают раскрыть образ Соловья-разбойника. Накануне Нового года, с 22 ноября по 15 декабря, в областном центре стартует необычный творческий конкурс в рамках проекта «Сказки на девяти дубах – 2020».

Участники могут показать свои таланты в трех номинациях: «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство» и «Ёлочная игрушка». Заявка на участия принимаются до 15 декабря по адресу s.a.pugachev@yandex.ru, а сами работы следует направить в выставочный зал «Ракурс» (Орел, пер. Почтовый, дом 8).

- Победителей конкурса наградят почетными грамотами администрации города Орла, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Узнать подробную информацию можно по телефону: 43-28-72 или 8 996 165 2138.

ИСТОЧНИК KP.RU

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