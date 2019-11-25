Юмористическое ассорти: в Орле прошли гастроли Ивановского драмтеатра
С 20 по 23 ноября Орел встречал гостей из Иваново. Театральная труппа драматического театра из города невест приехала в наш областной центр с большой программой, в которую вошли самые известные комедии.
На орловской сцене показали спекталь "Бальзаминовъ"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Среди них спектакли «Бальзаминовъ», «Слуга двух господ», «Палтус вкрутую» и «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Специально для маленьких зрителей артисты подготовили музыкальную фантазию по мотивам сказки «Карлик Нос».
"Слуга двух господ" в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
На три дня публика академического театра Тургенева окунулась в удивительный мир искрометного юмора, хитроумных героев и невероятных приключений. В это же время на сцене Ивановского драмтеатра орловские актеры готовились удивлять ивановцев спектаклем «Осторожно! Об-хо-хочешься!».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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