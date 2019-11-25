2019-11-25T14:59:31+03:00
Дом. Семья

В Орле пройдет гав-мяу пати «Счастье рядом»

Участников благотворительного праздника помощи животным ждет большая шоу-программа
Наталья Меркулова
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В Орле пройдет гав-мяу пати «Счастье рядом»В Орле пройдет гав-мяу пати «Счастье рядом»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле пройдет гав-мяу пати «Счастье рядом». Участников благотворительного праздника помощи животным ждет большая шоу-программа.

Кроме того, гости встречи смогут попробовать бесплатные вкусные напитки, поучаствовать в розыгрыше подарков, посмотреть фотовыставку и сделать доброе дело – принести бездомных кошкам и собакам консервы, корма, наполнители, лекарства.

Около 100 щенков, котят и кошек будут ждать на празднике новых заботливых друзей и семьи.

- Все животные привиты и стерилизованы по возрасту. Любого хвостатого участника выставки можно забрать домой бесплатно, заключив договор ответственного содержания, для этого не забудьте принести с собой ваш паспорт! – говорят организаторы.

Вход на мероприятие бесплатный. Подробности в официальной группе праздника.

КОГДА? ГДЕ?

8 декабря, с 12.00 до 18.00

ул. Фомина 9 (Творческий экспериментальный центр)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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