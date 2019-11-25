В Орле пройдет гав-мяу пати «Счастье рядом»
В Орле пройдет гав-мяу пати «Счастье рядом». Участников благотворительного праздника помощи животным ждет большая шоу-программа.
Кроме того, гости встречи смогут попробовать бесплатные вкусные напитки, поучаствовать в розыгрыше подарков, посмотреть фотовыставку и сделать доброе дело – принести бездомных кошкам и собакам консервы, корма, наполнители, лекарства.
Около 100 щенков, котят и кошек будут ждать на празднике новых заботливых друзей и семьи.
- Все животные привиты и стерилизованы по возрасту. Любого хвостатого участника выставки можно забрать домой бесплатно, заключив договор ответственного содержания, для этого не забудьте принести с собой ваш паспорт! – говорят организаторы.
Вход на мероприятие бесплатный. Подробности в официальной группе праздника.
КОГДА? ГДЕ?
8 декабря, с 12.00 до 18.00
ул. Фомина 9 (Творческий экспериментальный центр)
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU