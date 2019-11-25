Всероссийская декада инвалидов стартовала в Орле
С сегодняшнего дня, 25 ноября, Орел присоединился к проведению Всероссийской декады инвалидов. В ее рамках в городе пройдет два события: творческий концерт-конкурс и спортивный праздник.
К участию к конкурсу вокалистов "Песни, опаленные войной" приглашают людей с ограниченными возможностями здоровья от 16 лет, обладающих талантом к пению. Он пройдет в трех возрастных категориях, а победителей определят в двух номинациях - сольное пение и ансамбль. Гала-концерт состоится 6 декабря.
- Спортивное событие "Победить в спорте - победить себя" пройдет 2 декабря. Участники посоревнуются в играх в настольный теннис, дартс и других видах спорта, - сообщили в пресс-службе администрации Орла.
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ИСТОЧНИК KP.RU