2019-11-25T14:30:35+03:00
Общество

В Орле открылся обновленный Городской парк

Жители областного центра активно обсуждают изменения
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орле открылся обновленный Городской паркВ Орле открылся обновленный Городской паркФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В пятницу, 22 ноября, в Орле после реконструкции открылся Городской парк. Спустя несколько месяцев жители и гости областной столицы смогли заглянуть в любимое место отдыха и оценить масштабы изменений.

Ранее о скором открытии обновленной городской локации сообщал советник губернатора Сергей Лежнев.

- Наконец-то исчезнут тропиночки между дорожками, с которых после дождя разносилась грязь. Теперь там плитка, а не асфальт в латках и ямах. Все новое: лавочки, урны, фонари, которых стало больше. Ночные прогулки станут ярче, - написал в соцсетях Сергей Лежнев.

Теперь в орловском Городском парке можно будет обмениваться книгами Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Теперь в орловском Городском парке можно будет обмениваться книгамиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сейчас в парке появились два ящика для буккросинга, новые деревья взамен выкорчеванных, новые скамейки, урны и освещение. Напомним, реконструкция началась здесь еще в прошлом году. Тогда в парке появился светодинамический фонтан и преобразилась входная группа.

Орловцы уже активно обсуждают изменения. Многие пользователи соцсетей оценили обновление положительно и отметили то, что парк действительно стал очень красивым и уютным. Однако недовольные тоже нашлись. Среди замечаний – слишком близко расположенные лавочки и тусклое освещение.

Заметим, официального открытия парка еще не было. Дату торжественного события "КП" сообщит позже.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сельские школы Орловщины ждет обновление материально-технической базы
Орловцам предлагают раскрыть образ Соловья-разбойника
Юмористическое ассорти: в Орле прошли гастроли Ивановского драмтеатра
В Орле пройдет гав-мяу пати «Счастье рядом»
Всероссийская декада инвалидов стартовала в Орле
Орловцы, незаконно организовавшие игорную деятельность, пойдут под суд
Фотофакт: на главной площади Орла начался монтаж катка и ярмарочных домиков
Орловских пожарных поблагодарили за оперативность и слаженную работу
В Орле очередной фургон попробовал взять арку «моста глупости» штурмом
Маленькие орловцы поучаствовали во всероссийской акции "Крылья ангела"
В Орловской области будут отстреливать кабанов
Орловчанка будет мести улицы за продажу опасного самогона
За 83 свертка с наркотиками орловцу светит до 10 лет тюрьмы
Под Орлом женщина-пешеход получила травмы под колесами авто
Орловские пожарные стали пожилую женщину из горящего дома
Орловцы пополнили ряды легендарного Преображенского полка
В Орле маршрутка сбила девушку на зебре
В Орле прошел рейд по выявлению фальшивых купюр
Последняя неделя ноября в Орле отметится плюсовыми температурами
Под Орлом водитель "ВАЗа" пострадал в ДТП с "КИА"
Ледовые арены Орла приглашают провести выходные на коньках
На прошлой неделе еще три тысячи орловцев подхватили ОРВИ
Орловский парк лесопожарной техники пополнится
Орловских мам поздравили с приближающимся праздником
Конец недели в Орле выдастся морозным
Президент России наградил орловского митрополита орденом