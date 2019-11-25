В Орле открылся обновленный Городской парк

СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-25T14:30:35+03:00

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В пятницу, 22 ноября, в Орле после реконструкции открылся Городской парк. Спустя несколько месяцев жители и гости областной столицы смогли заглянуть в любимое место отдыха и оценить масштабы изменений.

Ранее о скором открытии обновленной городской локации сообщал советник губернатора Сергей Лежнев.

- Наконец-то исчезнут тропиночки между дорожками, с которых после дождя разносилась грязь. Теперь там плитка, а не асфальт в латках и ямах. Все новое: лавочки, урны, фонари, которых стало больше. Ночные прогулки станут ярче, - написал в соцсетях Сергей Лежнев.

Теперь в орловском Городском парке можно будет обмениваться книгамиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сейчас в парке появились два ящика для буккросинга, новые деревья взамен выкорчеванных, новые скамейки, урны и освещение. Напомним, реконструкция началась здесь еще в прошлом году. Тогда в парке появился светодинамический фонтан и преобразилась входная группа.

Орловцы уже активно обсуждают изменения. Многие пользователи соцсетей оценили обновление положительно и отметили то, что парк действительно стал очень красивым и уютным. Однако недовольные тоже нашлись. Среди замечаний – слишком близко расположенные лавочки и тусклое освещение.

Заметим, официального открытия парка еще не было. Дату торжественного события "КП" сообщит позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU