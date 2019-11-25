Орловцы, незаконно организовавшие игорную деятельность, пойдут под суд

СЕГОДНЯ 13:24 2019-11-25T13:25:40+03:00

Автоматы работали для любителей азартных игр в городе Мценске

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Орловцы, организовавшие незаконный игорный клуб, пойдут под суд. Автоматы работали для любителей азартных игр в городе Мценске: вне игорной зоны, на территории трех торговых точек.

Расследованием уголовного дела занимался региональный следком. Как установило следствие, двое жителей Мценска с января 2017-го по ноябрь 2018-го наживались за счет игровых автоматов.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения вопроса о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU