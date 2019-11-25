Орловских пожарных поблагодарили за оперативность и слаженную работу
Орловских пожарных поблагодарили за оперативность и слаженную работу. Огнеборцы спасли от огня жилой дом на улице Стрелецкой в областном центре.
Происшествие случилось еще 15 ноября. Тогда пожар вспыхнул в одной из хозяйственных построек частного сектора. На момент прибытия дежурного караула ПСЧ-1 по охране Советского района строение уже горело изнутри и угрожало расположенному рядом дому.
Как отметил орловец, поблагодаривший огнеборцов по телефону доверия, они действовали очень слаженно и быстро, что позволило потушить пожар с минимальными потерями.
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ИСТОЧНИК KP.RU