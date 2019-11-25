Маленькие орловцы поучаствовали во всероссийской акции "Крылья ангела"

СЕГОДНЯ 11:53 2019-11-25T11:58:35+03:00

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Маленькие орловцы поучаствовали во всероссийской творческой акции "Крылья ангела". Конкурс прошел в регионе в преддверии Дня матери, который праздновался в этом году 24 ноября.

Конкурс "Крылья ангела" создан для детей из многодетных семей, а также ребят, чья семья находится в непростой жизненной ситуации. Маленькие участники акции собираются вместе и рисуют ангела-хранителя в подарок своим мамам. В Орловской области проявили свои художественные способности ребята из Мценска и Болхова.

Как рассказали "КП" в пресс-службе Орловской митрополии, взрослые тоже не остались в стороне. Так, в Мценске акцию поддержали местные общественники и представители церкви. Преподаватели художественной школы помогли с рисунками, а миссионеры Свято-Троицкого храма провели познавательную духовную беседу.

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ИСТОЧНИК KP.RU