2019-11-25T11:26:37+03:00
Происшествия

Орловчанка будет мести улицы за продажу опасного самогона

Женщина «угощала» горячительными напитками с гексанолом и фенилэтанолом собственных односельчан
Наталья Меркулова
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Орловчанка будет мести улицы за продажу опасного самогонаОрловчанка будет мести улицы за продажу опасного самогонаФото: Архив "КП"
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Орловчанка будет мести улицы за продажу опасного самогона. Женщина «угощала» горячительными напитками с гексанолом и фенилэтанолом собственных односельчан в Новодеревеньковском районе.

Ранее самогонщицу уже неоднократно предупреждали об уголовной ответственности за сбыт крепких спиртных напитков, но это не помешало ей тайком сбывать товар. Попалась она, когда продавала одному из жителей села бутылку самогона за 200 рублей.

- Согласно проведенному исследованию в самогоне обнаружены 2-бутанол, гексанол и фенилэтанол, являющиеся токсическими микропримесями, не характерными для водки и спирта, - сообщили «КП» в пресс-службе Новодеревеньковского районного суда.

Женщина полностью признала свою вину и раскаялась. В итоге суд приговорил ее к наказанию в виде 180 часов обязательных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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