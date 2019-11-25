За 83 свертка с наркотиками орловцу светит до 10 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 11:00 2019-11-25T11:03:58+03:00

Полицейские нашли у молодого мужчины марихуану и "синтетику"

Изменить размер текста: A A

До десяти лет тюрьмы светит 27-летнему орловцу за хранение наркотиков. Полицейские нашли у молодого мужчины марихуану и "синтетику".

Задержали орловца сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД. При мужчине было 83 свертка с наркотическими веществами, как показала экспертиза - 20 граммов "синтетики" и около 10 марихуаны.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По указанной статье орловцу грозит до 10 лет лишения свободы.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU