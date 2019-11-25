За 83 свертка с наркотиками орловцу светит до 10 лет тюрьмы
До десяти лет тюрьмы светит 27-летнему орловцу за хранение наркотиков. Полицейские нашли у молодого мужчины марихуану и "синтетику".
Задержали орловца сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД. При мужчине было 83 свертка с наркотическими веществами, как показала экспертиза - 20 граммов "синтетики" и около 10 марихуаны.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
По указанной статье орловцу грозит до 10 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU