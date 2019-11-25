Под Орлом женщина-пешеход получила травмы под колесами авто
В Орловской области в минувшую субботу, 23 ноября, женщина-пешеход пострадала в аварии. Она получила травмы под колесами авто.
Как сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, ДТП случилось около трех часов дня. 31-летний водитель ехал за рулем иномарки "Исудзу", 47-летняя женщина шла по дороге во встречном направлении. Машина наехала на пешехода.
- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, отпущена на амбулаторное лечение, - добавили в ведомстве.
Всего же за прошедшие выходные орловские госавтоинспекторы зафиксировали на дорогах области 47 ДТП, из них 3 - с пострадавшими.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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