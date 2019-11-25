Орловские пожарные стали пожилую женщину из горящего дома
В воскресенье, 24 ноября, орловские пожарные стали пожилую женщину из горящего дома. Огонь вспыхнул в нем глубокой ночью.
Пожар случился в деревне Ильинское Глазуновского района. После поступления информации, сотрудники пожарно-спасательной части № 17 экстренно выехали на место происшествия. К этому времени огонь уже охватил здание.
- Пожарным удалось спасти 70-летнюю женщину. Дом же в результате пожара полностью закопчен, кровля выгорела и обрушилась на площади 48 квадратных метров, дом закопчен по всей площади, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Сейчас специалисты устанавливают причины пожара.
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ИСТОЧНИК KP.RU