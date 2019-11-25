Орловцы пополнили ряды легендарного Преображенского полка

СЕГОДНЯ 10:13 2019-11-25T10:13:43+03:00

Новобранцы прошли жесткий обор и теперь будут нести Почетный караул возле Могилы Неизвестного солдата

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В субботу, 23 ноября, в Москве орловские новобранцы приняли военную присягу и стали солдатами 154-го отдельного Преображенского комендантского полка. Вместе с ними торжественную клятву дали еще призывников из разных регионов страны.

Напомним, Почетный караул полка несет дежурство у Могилы Неизвестного солдата, сопровождает иностранные делегации и участвует в военных парадах.

Попасть в Преображенский полк не так уж и просто, необходимо соответствовать множеству показателей – начиная от высокого роста и заканчивая благополучием семьи.

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ИСТОЧНИК KP.RU