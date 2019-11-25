2019-11-25T10:13:43+03:00
Общество

Орловцы пополнили ряды легендарного Преображенского полка

Новобранцы прошли жесткий обор и теперь будут нести Почетный караул возле Могилы Неизвестного солдата
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловцы пополнили ряды легендарного Преображенского полка. Фото: сайт мэрии ОрлаОрловцы пополнили ряды легендарного Преображенского полка. Фото: сайт мэрии Орла
Изменить размер текста:

В субботу, 23 ноября, в Москве орловские новобранцы приняли военную присягу и стали солдатами 154-го отдельного Преображенского комендантского полка. Вместе с ними торжественную клятву дали еще призывников из разных регионов страны.

Напомним, Почетный караул полка несет дежурство у Могилы Неизвестного солдата, сопровождает иностранные делегации и участвует в военных парадах.

Попасть в Преображенский полк не так уж и просто, необходимо соответствовать множеству показателей – начиная от высокого роста и заканчивая благополучием семьи.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сельские школы Орловщины ждет обновление материально-технической базы
Орловцам предлагают раскрыть образ Соловья-разбойника
Юмористическое ассорти: в Орле прошли гастроли Ивановского драмтеатра
В Орле пройдет гав-мяу пати «Счастье рядом»
Всероссийская декада инвалидов стартовала в Орле
В Орле открылся обновленный Городской парк
Орловцы, незаконно организовавшие игорную деятельность, пойдут под суд
Фотофакт: на главной площади Орла начался монтаж катка и ярмарочных домиков
Орловских пожарных поблагодарили за оперативность и слаженную работу
В Орле очередной фургон попробовал взять арку «моста глупости» штурмом
Маленькие орловцы поучаствовали во всероссийской акции "Крылья ангела"
В Орловской области будут отстреливать кабанов
Орловчанка будет мести улицы за продажу опасного самогона
За 83 свертка с наркотиками орловцу светит до 10 лет тюрьмы
Под Орлом женщина-пешеход получила травмы под колесами авто
Орловские пожарные стали пожилую женщину из горящего дома
В Орле маршрутка сбила девушку на зебре
В Орле прошел рейд по выявлению фальшивых купюр
Последняя неделя ноября в Орле отметится плюсовыми температурами
Под Орлом водитель "ВАЗа" пострадал в ДТП с "КИА"
Ледовые арены Орла приглашают провести выходные на коньках
На прошлой неделе еще три тысячи орловцев подхватили ОРВИ
Орловский парк лесопожарной техники пополнится
Орловских мам поздравили с приближающимся праздником
Конец недели в Орле выдастся морозным
Президент России наградил орловского митрополита орденом