Орловцы пополнили ряды легендарного Преображенского полка
В субботу, 23 ноября, в Москве орловские новобранцы приняли военную присягу и стали солдатами 154-го отдельного Преображенского комендантского полка. Вместе с ними торжественную клятву дали еще призывников из разных регионов страны.
Напомним, Почетный караул полка несет дежурство у Могилы Неизвестного солдата, сопровождает иностранные делегации и участвует в военных парадах.
Попасть в Преображенский полк не так уж и просто, необходимо соответствовать множеству показателей – начиная от высокого роста и заканчивая благополучием семьи.
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ИСТОЧНИК KP.RU