СЕГОДНЯ 09:20 2019-11-25T09:20:57+03:00

В Орле маршрутка сбила девушку на «зебре». Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

После ДТП пешеход оказался в больнице

Изменить размер текста: A A

В Орле маршрутка сбила 15-летнюю девушку на «зебре». После ДТП оказалась в больнице.

Происшествие случилось 22 ноября в 7:30 утра. Девушка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу недалеко от сквера Ермолова. В это же время по Комсомольской ехал автобус «Паз» под управлением 43-летнего водителя.

- В результате ДТП девушка получила телесные повреждения и направлена на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU