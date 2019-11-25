В Орле маршрутка сбила девушку на «зебре»
В Орле маршрутка сбила 15-летнюю девушку на «зебре». После ДТП оказалась в больнице.
Происшествие случилось 22 ноября в 7:30 утра. Девушка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу недалеко от сквера Ермолова. В это же время по Комсомольской ехал автобус «Паз» под управлением 43-летнего водителя.
- В результате ДТП девушка получила телесные повреждения и направлена на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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