24 Нояб. 19:23 2019-11-24T19:24:05+03:00

Первая ее половина будет морозной, а во второй столбики термометров поднимутся выше нуля

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Последняя неделя ноября в Орле отметится плюсовыми температурами. Первая ее половина будет морозной, а во второй столбики термометров поднимутся выше нуля.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 25 ноября температура воздуха -8...-2 градуса. Переменная облачность, без осадков, ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4 м/c, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Во вторник, 26 числа, погода обещает быть такой же, что и в понедельник, лишь несколько понизится давление: до 750 мм рт.ст.

В среду 27 ноября облачность переменная, осадков не ожидается. Столбики термометров покажут -4...-2 градуса, ветер сохранит направление, скорость 3 м/с, давление 745 мм рт.ст.

В четверг 28 ноября в ночное время -3 градуса, днем 0. Облачность переменная, осадков не предвидится. Ветер юго-восточный 3 м/с, атмосферное давление 744 мм рт.ст.

В пятницу, 29 числа, -2 ночью и +2 днем. Вновь ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер сменит направление на южное, скорость 5 м/с. Давление 741 мм рт.ст.

В последний день ноября, 30 числа, 0...+2. Пасмурно, снег с дождем, ветер юго-западный 4 м/с, атмосферное давление пониженное - 733 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU