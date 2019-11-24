Под Орлом водитель "ВАЗа" пострадал в ДТП с "КИА"
На трассе в Орловской области в ДТП пострадал водитель "ВАЗа". Его автомобиль столкнулся с иномаркой "КИА".
Авария случилась сегодня, 24 ноября, около двенадцати часов дня на трассе "Орел-Брянск-Смоленск". Как предварительно установили полицейские, водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу через сплошную линию разметки. Машина врезалась в иномарку.
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
- В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" получил телесные повреждения. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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