Ледовые арены Орла приглашают провести выходные на коньках
Ледовые арены Орла приглашают провести выходные на коньках. Публикуем расписание на 23 и 24 ноября.
Арена в Зареченском микрорайоне ждет на массовые катания в субботу и воскресение: 16.3017.30, 18.00-19.00, 19.30-20.30.
Адрес: ул. Зеленина, д.4
Ледовая арена на Наугорском шоссе сеансы массового катания проводит по такому расписанию в эти выходные:
сб, 23 ноября - 15.00-16.00, 16.30-17.30, 18.00-19.00, 19.30-20.30,21.00-22.00
вс, 24 ноября – 15.30-16.30, 17.00-18.00, 18.30-19.30, 20.00-21.00.
Адрес: Наугорское шоссе, 82.
Каток «МегаЛед» в ТМК «ГРИНН» гостей ждет с 10.00 до 23.00, сеанс катания длится 1 час, между сеансами полчаса – заливка льда. Кстати, по субботам, здесь проводится диско на льду с 17.30 до 20.00
Адрес: Кромское ш-се, 4.
ИСТОЧНИК KP.RU
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