СЕГОДНЯ 10:50 2019-11-23T10:51:51+03:00

Публикуем расписание на 23 и 24 ноября

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Ледовые арены Орла приглашают провести выходные на коньках. Публикуем расписание на 23 и 24 ноября.

Арена в Зареченском микрорайоне ждет на массовые катания в субботу и воскресение: 16.3017.30, 18.00-19.00, 19.30-20.30.

Адрес: ул. Зеленина, д.4

Ледовая арена на Наугорском шоссе сеансы массового катания проводит по такому расписанию в эти выходные:

сб, 23 ноября - 15.00-16.00, 16.30-17.30, 18.00-19.00, 19.30-20.30,21.00-22.00

вс, 24 ноября – 15.30-16.30, 17.00-18.00, 18.30-19.30, 20.00-21.00.

Адрес: Наугорское шоссе, 82.

Каток «МегаЛед» в ТМК «ГРИНН» гостей ждет с 10.00 до 23.00, сеанс катания длится 1 час, между сеансами полчаса – заливка льда. Кстати, по субботам, здесь проводится диско на льду с 17.30 до 20.00

Адрес: Кромское ш-се, 4.

ИСТОЧНИК KP.RU