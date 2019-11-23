2019-11-23T10:35:37+03:00
Общество

На прошлой неделе еще три тысячи орловцев подхватили ОРВИ

Случаев гриппа в регионе пока что не зарегистрировано
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области на прошлой неделе еще чуть более трех тысяч человек подхватили ОРВИ. Большая часть простудившихся - дети.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, с 11 по 17 ноября зарегистрировано 3 тысячи 74 случая заболевания ОРВИ. Из общего числа обратившихся к врачам пациентов 65,2% - дети в возрасте до 14 лет. Гриппа в регионе пока не наблюдается, прививки от этого заболевания сделали более чем 266 тысячам человек. Вакцинация все еще продолжается.

- Вакцинация против гриппа проводится в поликлиниках по месту жительства, в детских дошкольных и общеобразовательных организациях и в передвижных прививочных пунктах, которые размещены по средам в районе ТЦ «Атолл» с 13:00 до 16:00 и на Центральном рынке г.Орла с 9:00 до 14:00, по выходным дням вблизи ярмарочных площадок трех районов города Орла (пл.Жукова, Комсомольская пл., ул.Металлургов), а также в районе ТЦ «Атолл» с 9:00 до 14:00, - напомнили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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