На прошлой неделе еще три тысячи орловцев подхватили ОРВИ

СЕГОДНЯ 10:33 2019-11-23T10:35:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орловской области на прошлой неделе еще чуть более трех тысяч человек подхватили ОРВИ. Большая часть простудившихся - дети.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, с 11 по 17 ноября зарегистрировано 3 тысячи 74 случая заболевания ОРВИ. Из общего числа обратившихся к врачам пациентов 65,2% - дети в возрасте до 14 лет. Гриппа в регионе пока не наблюдается, прививки от этого заболевания сделали более чем 266 тысячам человек. Вакцинация все еще продолжается.

- Вакцинация против гриппа проводится в поликлиниках по месту жительства, в детских дошкольных и общеобразовательных организациях и в передвижных прививочных пунктах, которые размещены по средам в районе ТЦ «Атолл» с 13:00 до 16:00 и на Центральном рынке г.Орла с 9:00 до 14:00, по выходным дням вблизи ярмарочных площадок трех районов города Орла (пл.Жукова, Комсомольская пл., ул.Металлургов), а также в районе ТЦ «Атолл» с 9:00 до 14:00, - напомнили в ведомстве.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU