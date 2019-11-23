Орловский парк лесопожарной техники пополнится

СЕГОДНЯ 10:24 2019-11-23T10:25:16+03:00

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В Орловской области пополнится парк лесопожарной техники. В регион поступят еще три машины.

Ранее в автопарке стало больше на 11 машин, их поставили в рамках проекта "Сохранение лесов". В общей сложности должно стать на 14 таких машин больше, так что в скором времени поступят еще три. Это "ГАЗы"-погрузчики с грейфером (специальный ковш для захвата, например, бревен - ред.) для леса. Обойдутся машины в 10 миллионов рублей.

Как рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области, при закупке техники удалось сэкономить больше 900 тысяч рублей. На эти средства Управление лесами планирует закупить бензопилы, почвообрабатывающее оборудование - идет согласование возможности перераспределения средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU