СЕГОДНЯ 10:13 2019-11-23T10:14:51+03:00

В преддверии Дня матери прошел концерт, а также были подведены итоги детского творческого конкурса

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Орловских мам поздравили с приближающимся праздником. В преддверии Дня матери (который в нынешнем году отмечается 24 ноября) прошел концерт, а также были подведены итоги детского творческого конкурса.

Мероприятие состоялось в администрации города. На праздник пригласили многодетных и молодых мам, а также мам-опекунов. Как отметили в пресс-службе горадминистрации, итоги фотоконкурса "Мамочка, я тебя люблю" подвести было непросто, работ поступило на суд жюри много. В итоге все же выбрали победителей в нескольких номинациях.

Дети получили почетные грамоты и ценные призы.Для гостей выступил ансамбль "Славица".

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ИСТОЧНИК KP.RU