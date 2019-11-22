2019-11-22T17:43:47+03:00
Общество

Конец недели в Орле выдастся морозным

В выходные, по прогнозам синоптиков, до -9 градусов
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Конец недели в Орле выдастся морозным. В выходные, по прогнозам синоптиков, до -9 градусов.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 23 ноября в Орле переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 4 м/c, столбики термометров покажут -3...-9 градусов. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В воскресенье, 24 числа, -7...-2 градуса. Вновь переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер сохранит направление и скорость, давление понизится до 758 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам метеорологов, снега несмотря на морозы пока не ожидается. А на будущей неделе, со второй ее половины, и вовсе наметится тенденция к потеплению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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