СЕГОДНЯ 17:33 2019-11-22T17:43:47+03:00

В выходные, по прогнозам синоптиков, до -9 градусов

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Конец недели в Орле выдастся морозным. В выходные, по прогнозам синоптиков, до -9 градусов.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 23 ноября в Орле переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 4 м/c, столбики термометров покажут -3...-9 градусов. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В воскресенье, 24 числа, -7...-2 градуса. Вновь переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер сохранит направление и скорость, давление понизится до 758 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам метеорологов, снега несмотря на морозы пока не ожидается. А на будущей неделе, со второй ее половины, и вовсе наметится тенденция к потеплению.

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ИСТОЧНИК KP.RU