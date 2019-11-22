Президент России наградил орловского митрополита орденом
В четверг, 21 ноября, в Кремле состоялась торжественная церемония награждения орловского митрополита Антония. Президент Владимир Путин вручил ему Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.
- Высокопреосвященнейший митрополит Антоний (Черемисов) удостоен ордена за большой вклад в развитие духовных и культурных связей, активную просветительскую деятельность, - гласит указ Президента.
Напомним, на минувшей недели в Орле прошло празднование юбилея митрополита Антония. Ему исполнилось 80 лет.
Также в этот день наградили Почетного гражданина Орла, космонавта Александра Мисуркина.
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ИСТОЧНИК KP.RU