Президент России наградил орловского митрополита орденом

СЕГОДНЯ 16:09 2019-11-22T16:09:01+03:00

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В четверг, 21 ноября, в Кремле состоялась торжественная церемония награждения орловского митрополита Антония. Президент Владимир Путин вручил ему Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

- Высокопреосвященнейший митрополит Антоний (Черемисов) удостоен ордена за большой вклад в развитие духовных и культурных связей, активную просветительскую деятельность, - гласит указ Президента.

Напомним, на минувшей недели в Орле прошло празднование юбилея митрополита Антония. Ему исполнилось 80 лет.

Также в этот день наградили Почетного гражданина Орла, космонавта Александра Мисуркина.

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ИСТОЧНИК KP.RU