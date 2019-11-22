2019-11-22T16:09:01+03:00
Общество

Президент России наградил орловского митрополита орденом

Торжественная церемония прошла в Кремле
Наталья Меркулова
Поделиться:
Президент России наградил орденом орловского митрополита Антония. Фото: пресс-служба Орловской митрополииПрезидент России наградил орденом орловского митрополита Антония. Фото: пресс-служба Орловской митрополии
Изменить размер текста:

В четверг, 21 ноября, в Кремле состоялась торжественная церемония награждения орловского митрополита Антония. Президент Владимир Путин вручил ему Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

- Высокопреосвященнейший митрополит Антоний (Черемисов) удостоен ордена за большой вклад в развитие духовных и культурных связей, активную просветительскую деятельность, - гласит указ Президента.

Напомним, на минувшей недели в Орле прошло празднование юбилея митрополита Антония. Ему исполнилось 80 лет.

Также в этот день наградили Почетного гражданина Орла, космонавта Александра Мисуркина.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловца приговорили к 8 месяцам исправительных работ за долги по алиментам
В Орловской области учредили памятную медаль к юбилею Ивана Бунина
В Орле аннулировали итоги голосования по благоустройству в 2020 году
В Орле выбрали историческую локацию для приоритетного развития
Пожилая женщина погибла в пожаре под Орлом
На главной площади Орла установят карусель
Проект бюджета Орловской области изменился: казна пополнится 2 миллиардами
В Орловской области открыли мемориальные доски в память о погибших земляках
В орловской сельской школе появился спортзал для клуба самбо
В Орле росгвардейцам пришлось разнимать уличную драку
22 ноября жители двух улиц Орла останутся без света
Трамвайно-троллейбусное предприятие Орла на грани блокировки счетов
Орловцев приглашают на турнир по уличным танцам «Legends of streets»
В Орле наградят самых активных волонтеров
Стало известно, где появятся бесплатные катки в этом году в Орле
Для Орла, Ливен и Мценска купят снегоуборочную технику
В Орловской области 260 кг свинины и шпика отправились на утилизацию
Орловчанка отсудила у магазина 180 тысяч рублей на некачественную шубу
В Орле росгвардейцы задержали опасный автомобиль
Центрально-Черноземный банк предлагает услугу переводов по бизнес-картам