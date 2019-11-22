Орловца приговорили к 8 месяцам исправительных работ за долги по алиментам
Орловца приговорили к 8 месяцам исправительных работ за долги по алиментам. Мужчина отказывался помогать своему ребенку и задолжал более 46 тысяч рублей.
По данным прокуратуры Орловской области, жителя Колпнянского района уже привлекался к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей, но это на него не подействовало. Мужчина продолжил уклоняться от помощи ребенку. В итоге все закончилось уголовным делом по статье 157 (неуплата средств на содержание детей).
- Суд назначил орловцу наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10 % от заработной платы. Приговор уже вступил в законную силу, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU