2019-11-22T16:36:30+03:00
Общество

Орловца приговорили к 8 месяцам исправительных работ за долги по алиментам

Мужчина отказывался помогать своему ребенку и задолжал более 46 тысяч рублей
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловца приговорили к 8 месяцев исправительных работ за долги по алиментамОрловца приговорили к 8 месяцев исправительных работ за долги по алиментамФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Орловца приговорили к 8 месяцам исправительных работ за долги по алиментам. Мужчина отказывался помогать своему ребенку и задолжал более 46 тысяч рублей.

По данным прокуратуры Орловской области, жителя Колпнянского района уже привлекался к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей, но это на него не подействовало. Мужчина продолжил уклоняться от помощи ребенку. В итоге все закончилось уголовным делом по статье 157 (неуплата средств на содержание детей).

- Суд назначил орловцу наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10 % от заработной платы. Приговор уже вступил в законную силу, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Президент России наградил орловского митрополита орденом
В Орловской области учредили памятную медаль к юбилею Ивана Бунина
В Орле аннулировали итоги голосования по благоустройству в 2020 году
В Орле выбрали историческую локацию для приоритетного развития
Пожилая женщина погибла в пожаре под Орлом
На главной площади Орла установят карусель
Проект бюджета Орловской области изменился: казна пополнится 2 миллиардами
В Орловской области открыли мемориальные доски в память о погибших земляках
В орловской сельской школе появился спортзал для клуба самбо
В Орле росгвардейцам пришлось разнимать уличную драку
22 ноября жители двух улиц Орла останутся без света
Трамвайно-троллейбусное предприятие Орла на грани блокировки счетов
Орловцев приглашают на турнир по уличным танцам «Legends of streets»
В Орле наградят самых активных волонтеров
Стало известно, где появятся бесплатные катки в этом году в Орле
Для Орла, Ливен и Мценска купят снегоуборочную технику
В Орловской области 260 кг свинины и шпика отправились на утилизацию
Орловчанка отсудила у магазина 180 тысяч рублей на некачественную шубу
В Орле росгвардейцы задержали опасный автомобиль
Центрально-Черноземный банк предлагает услугу переводов по бизнес-картам