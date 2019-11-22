2019-11-22T13:47:06+03:00
Общество

В Орле аннулировали итоги голосования по благоустройству в 2020 году

Жителям города предстоит лично прийти и сделать выбор между 19 общественными территориями
Наталья Меркулова
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В Орле аннулировали итоги голосования по благоустройству в 2020 годуВ Орле аннулировали итоги голосования по благоустройству в 2020 годуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 22 ноября, на заседании общественной комиссии в администрации Орла стало известно, что итоги голосования по благоустройству общественных территорий в 2020 году. Теперь жителям города предстоит лично прийти и сделать выбор между 19 объектами из списка.

Напомним, Интернет-голосование проходило в Орле с 12 августа. Сначала горожанам предлагали выбрать из 42-х общественных территорий четырнадцать, а затем пятерку лидеров. Именно они и должны стать участниками очного этапа выборов.

Однако, как заявил Александр Филатов, замначальника управления городского хозяйства и транспорта, при определении пятерки лидеров использовалась «накрутка» голосов.

- В результате первые места заняли те территории, которые на протяжении многих недель не поднимались выше 5 места, - заявил Александр Филатов.

В связи с этим все 14 объектов, а также 5 территорий оставшихся с прошлого года решено вынести на очное рейтинговое голосование. Принять в нем участие смогут жители города в возрасте от 14 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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