Пожилая женщина погибла в пожаре под Орлом

СЕГОДНЯ 12:08 2019-11-22T12:09:41+03:00

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В Орловской области спасатели боролись с пожаром, охватившем жилой дом в одной из деревень Свердловского района. В ЧП погибла пожилая женщина.

О возгорании пожарных оповестили, когда на часах было около шести утра. Как оказалось, полыхал дом в деревне Никуличи. Еще до прибытия пожарных четыре человека эвакуировались. Тело 67-летней женщины нашли в девять утра.

- В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 100 квадратных метров, кровля обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU