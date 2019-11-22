2019-11-22T11:37:13+03:00
Экономика

Проект бюджета Орловской области изменился: казна пополнится 2 миллиардами

Бюджет в 2020-м году пополнится за счет дополнительных федеральных средств
Ольга СУПОНЕВА
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Областной бюджет прогнозируется сбалансированнымОбластной бюджет прогнозируется сбалансированнымФото: Архив "КП"
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Проект бюджета Орловской области изменился: казна подрастет более чем на два миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Орловского облсовета.

Возросла казна ко второму чтению относительно первого благодаря федеральным средствам, которые поступят в бюджет региона в 2020 году, как рассказал на заседании профильного комитета областного совета заместитель руководителя Департамента финансов региона Дмитрий Шахов.

Дополнительные средства распределят и направят на разные сферы: социальную защиту, развитие транспортной инфраструктуры в деревнях, образование, формирование современной городской среды, здравоохранение, переселение граждан из аварийного жилья, мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива, поддержка малого предпринимательства, сельское хозяйство и другие.

- Общий объем доходов и расходов областного бюджета на 2020 год прогнозируется в сумме 36,3 млрд руб., областной бюджет прогнозируется сбалансированным, - сообщили в пресс-службе Орловского областного совета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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