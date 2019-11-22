В Орловской области открыли мемориальные доски в память о погибших земляках
В Орловской области продолжается установка памятных досок погибшим воинам-интернационалистам. Мемориальные таблички открыли на этой неделе в Колпнянском районе.
Разместили их на фасадах учебных учреждений.
- Таблички появились в лицее и средней школе № 2 поселка Колпна, Крутовской и Нетрубежской основных школах. Мемориальные доски увековечили память Юрия Грибанова, Александра Владимировича Лакомова, Алексея Логачева, Александра Смирнова и Александра Михайловича Лакомова, - рассказали "КП" в пресс-службе Орловского облсовета.
Присутствовали на открытии родители погибших в Афганистане и на Северном Кавказе орловцев. Память погибших почтили минутой молчания, возложили к мемориальным доскам цветы.
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ИСТОЧНИК KP.RU