2019-11-22T11:10:38+03:00
Общество

В Орловской области открыли мемориальные доски в память о погибших земляках

Памятные таблички появились в Колпнянском районе
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Орловского облсоветаФото: пресс-служба Орловского облсовета
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В Орловской области продолжается установка памятных досок погибшим воинам-интернационалистам. Мемориальные таблички открыли на этой неделе в Колпнянском районе.

Разместили их на фасадах учебных учреждений.

- Таблички появились в лицее и средней школе № 2 поселка Колпна, Крутовской и Нетрубежской основных школах. Мемориальные доски увековечили память Юрия Грибанова, Александра Владимировича Лакомова, Алексея Логачева, Александра Смирнова и Александра Михайловича Лакомова, - рассказали "КП" в пресс-службе Орловского облсовета.

Присутствовали на открытии родители погибших в Афганистане и на Северном Кавказе орловцев. Память погибших почтили минутой молчания, возложили к мемориальным доскам цветы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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