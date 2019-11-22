В Орловской области открыли мемориальные доски в память о погибших земляках

СЕГОДНЯ 11:07 2019-11-22T11:10:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орловской области продолжается установка памятных досок погибшим воинам-интернационалистам. Мемориальные таблички открыли на этой неделе в Колпнянском районе.

Разместили их на фасадах учебных учреждений.

- Таблички появились в лицее и средней школе № 2 поселка Колпна, Крутовской и Нетрубежской основных школах. Мемориальные доски увековечили память Юрия Грибанова, Александра Владимировича Лакомова, Алексея Логачева, Александра Смирнова и Александра Михайловича Лакомова, - рассказали "КП" в пресс-службе Орловского облсовета.

Присутствовали на открытии родители погибших в Афганистане и на Северном Кавказе орловцев. Память погибших почтили минутой молчания, возложили к мемориальным доскам цветы.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU