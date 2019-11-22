2019-11-22T10:47:31+03:00
Спорт

В орловской сельской школе появился спортзал для клуба самбо

Юные спортсмены из села Кривцово-Плота уже смогли оценить новую площадку для тренировок
Наталья Меркулова
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В орловской сельской школе появился спортзал для клуба самбо. Фото: пресс-служба губернатора Орловской областиВ орловской сельской школе появился спортзал для клуба самбо. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
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В четверг, 21 ноября, в селе Кривцово-Плота (Должанский район) состоялось торжественное открытие спортзала для занятий самбо в местной школе. Юные спортсмены из клуба «Русичи» уже смогли оценить новую площадку и показали свои способности.

Кривцово-Плотский филиал Никольской школы стал 812-м участником всероссийского проекта «Самбо в школу». Благодаря нему в спортзале заменили окна, привели в порядок пол, потолок и стены, отремонтировали раздевалки и душевые. Все работы выполнялись за счет спонсорских средств.

- Сегодня и у должанских ребят появилась отличная возможность раскрыть свой потенциал и добиться ярких спортивных успехов, - обратился к гостям праздника глава региона Андрей Клычков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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