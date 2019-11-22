СЕГОДНЯ 10:34 2019-11-22T10:36:13+03:00

39-летний орловец перебрал со спиртным и серьезно избил своего оппонента

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В Орле росгвардейцам пришлось разнимать уличную драку. 39-летний орловец перебрал со спиртным и серьезно избил своего оппонента: парню потребовалась госпитализация.

Все произошло в Железнодорожном районе города, посреди улицы. Алкогольные возлияния закончились конфликтом между тремя горожанами. Один из них, ранее имевший проблемы с законом, пустил ход в кулаки.

- Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали данного гражданина, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшему молодому человеку потребовалась медицинская помощь и вскоре он был госпитализирован в одну из городских больниц, - рассказала "Комсомолке" Ксения Ширина, специалист пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области.

Буйного орловца передали полицейским.

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ИСТОЧНИК KP.RU