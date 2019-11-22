СЕГОДНЯ 10:11 2019-11-22T10:15:03+03:00

До обеда электричество отключат на Революции и набережной Дубровинского

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22 ноября жители двух улиц Орла останутся без света. До обеда электричество отключат на Революции и набережной Дубровинского.

На улице Революции дома под номерами 7, 30 и 34 отключат от электроснабжения, а на ДУбровинского дом №96.

- По сообщению диспетчера "Орелоблэнерго" отключение продлится до 12.00, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU