СЕГОДНЯ 17:32 2019-11-21T17:32:50+03:00

На сегодняшний день кредиторская задолженность МУПа уже достигла 77 миллионов рублей

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Трамвайно-троллейбусное предприятие Орла на грани блокировки счетов. На сегодняшний день кредиторская задолженность МУПа уже достигла 77 миллионов рублей.

Об этом стало известно в четверг, 21 ноября, во время заседания профильного комитета в горсовете.

- Я работаю 4 месяца, из них счета не были заблокированы только три недели. Наступит день N, когда 26 ноября нас может закрыть налоговая. И мы банально не сможем платить зарплату, так как все средства, которые будут поступать на предприятие, будут списываться налоговой, - говорит руководитель «ТТП» Юрий Гордюшин.

Сейчас предприятие оказалось в кризисной ситуации: цены на электроэнергию растут, популярность трамваев и троллейбусов у горожан падает, а сотрудники «ТТП» массово увольняются. За несколько месяцев удалось вернуть назад только 14 водителей.

На данный момент в Орле работает 23 троллейбуса и 19 трамваев, что вдвое меньше уровня прошлого года. Причем больше их часть старше 30 лет. Долги продолжают расти, а конкретных мер по спасению предприятия пока не называются.

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ИСТОЧНИК KP.RU